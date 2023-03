Vuil wegdek veroorzaakt ongeval in Kaprijke: "Smurrie afkomstig uit bedrijf in de buurt"

In Lembeke, bij Kaprijke, is een vrouw met haar auto geslipt en tegen een boom terechtgekomen. De vrouw raakte lichtgewond. Ze is geslipt, omdat er een kleverige smurrie op de weg lag. De brandweer had een stoommachine nodig om de weg weer schoon te krijgen. Er was tijdelijk veel verkeershinder op de weg van en naar Eeklo.