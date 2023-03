Warre Borgmans en Jurgen Delnaet worden Gaston & Leo in nieuwe musical: "Het zijn grote schoenen om te vullen, maar het is een hele eer"

Na dertig jaar zullen Gasten & Leo terug op de planken staan. Of toch het verhaal van de twee komieken. Vanaf eind januari zullen acteurs Warre Borgmans en Jurgen Delnaet te zien zijn als Gaston & Leo in Gaston & Leo - De Hommage musical. De acteurs kregen de vraag om het duo te spelen zo'n twee jaar geleden voorgeschoteld. "Ik vond het overweldigend, het was één van de speciaalste vragen in mijn carrière en ik voelde wel drempelvrees", zegt Warre Borgmans. "Ik heb wel meteen ja gezegd, want it's an offer you can't refuse, een cadeau."

Ook voor Jurgen Delnaet was het een bijzondere vraag. "Leo Martin is een heel grote naam en het duo is een monument. Leo was een vakman en ik heb hem vroeger zien optreden. Door de twee bezig te zien, kreeg ik ook zin om op een podium te staan en om er mijn beroep van te maken." Volgens Delnaet is het wel gevaarlijk om aan de slag te gaan met bekende sketches en herinneringen uit het collectieve geheugen. "Ik heb even gewacht om ja te zeggen op de vraag. Maar toen ik het scenario las van Frank Van Laecke en Kobe Van Herwegen, was ik overtuigd."