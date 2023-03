"We zien u": campagne rond seksueel grensoverschrijdend gedrag richt zich zowel tot slachtoffers als daders

De campagne loopt tot april volgend jaar en wil via verschillende, vooral online kanalen jongeren massaal bereiken. Zo is er een apart TikTok-kanaal.

Tijdens de zomer zal er ook een busje door Vlaanderen en Brussel toeren om een online videoreeks op te nemen met aangrijpende verhalen van jongeren over seksualiteit.

"En omdat ‘s avonds en ‘s nachts alles wat gezegd, geroepen en gedaan wordt makkelijk in het donker blijft, zullen night clubs gedurende één nacht in het najaar voor één keer light clubs worden", klinkt het. De campagne zal ook volgend schooljaar ook te zien zijn in het middelbaar en hoger onderwijs.