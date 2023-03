Welke lessen trekt CD&V uit succes BBB in Nederland? "Luisteren naar wat leeft in landelijk Vlaanderen"

Luisteren naar wat leeft in dat landelijk Vlaanderen: dat is de boodschap. "Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je niet luistert naar wat er leeft in landelijk Vlaanderen, geen rekening houdt met het feit dat men gefrustreerd is, als er veel soepelheid is voor de grote chemiereuzen in de haven van Antwerpen maar de lokale boer weinig perspectief krijgt, als je ziet dat er megalomane projecten in de grootsteden gebeuren en lokale gemeenten achteruitgaan, dan is het niet onlogisch dat mensen uiteindelijk kiezen voor populistische en extreme partijen."

"Het is - denk ik - terecht dat wij als partij een bezorgdheid hebben ten aanzien van de toestand van ons mooi landelijk Vlaanderen en wij zijn van mening dat dit ook een toekomst moet hebben, en dat we die moeten zien te versterken de komende jaren."

De impliciete boodschap is duidelijk: het is beter om het platteland in eigen CD&V-rangen te houden en niet over te laten aan radicale partijen als Vlaams Belang en PVDA, die zich graag profileren als anti-systeempartijen.