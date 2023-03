Werken op industrieterrein Bokt in Peer binnenkort van start, containerpark enkele maanden dicht 

De stad Peer zal onder meer een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Hierdoor zal afvalwater gezuiverd worden voor het in het oppervlaktewater komt. “We leggen een nieuwe, gescheiden riolering aan in de Kwikstraat, Populierenstraat, Op de Kippen, Nijverheidsstraat, Schommelstraat en Industrieweg. We vernieuwen ook het wegdek. We realiseren de werken in 4 fases om zoveel mogelijk hinder te vermijden. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2024”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V).

“Ook de wegen worden vernieuwd", zegt Matheï. "Iedereen is het erover eens dat we hier de veiligheid voor de fietsers moeten verbeteren. Daarom hebben we bij de heraanleg van de Industrieweg ook geopteerd voor enkele bijkomende maatregelen. Er komt een verhoogd verkeersplateau aan de fietsbrug en aan het kruispunt van de Industrieweg met de Molhemstraat. Zo’n plateau is ook voorzien in de bocht aan de fietstunnel. Daarnaast komen er fietssuggestiestroken, een tonnagebeperking van 5,5 ton en twee wegversmallingen tussen de Populierenstraat en net voorbij het kruispunt met de Molhemstraat.”