Wetters Sint-Gertrudiscollege vervangt gewone lessen door een driedaagse rond burgerzin

Opvoeden tot burgerzin is deel van de eindtermen in het onderwijs. Eindtermen zijn doelstellingen die voor elke school verplicht zijn. In het secundair onderwijs is burgerzin een vakoverschrijdend thema. Scholen kunnen het thema aan bod laten komen in verschillende lessen. Maar het Sint-Gertrudiscollege in Wetteren kiest ervoor om er een driedaagse rond te houden, van 29 tot 31 maart. Dat is in de week voor de paasvakantie, een week waar veel scholen nog weinig les geven of de leerlingen al thius blijven. Maar in het Sint-Gertrudiscollege wordt normaal wel nog gewoon les gegeven.