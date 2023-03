Na heisa rond weggehaalde schilderijen in Arenbergschouwburg: waarover gaat de discussie rond "woke" en "cancelcultuur"?

"De blik van woke op de geschiedenis is er namelijk een die die bekijkt vanuit het standpunt van de onrechtvaardigheden die daarin zijn geslopen, denk maar aan de kolonialisering." Wijns zegt wel dat die blik zeer deprimerend is en zegt dat de geschiedenis dat niet iets is waar je trots op kan zijn. "Iemand als Bart De Wever is een Vlaams-nationalist en wil trots zijn op die geschiedenis. Als je dan moet uitleggen verankerd is in een westerse geschiedenis van allerlei mistoestanden, dan wringt dat een beetje", aldus Wijns.