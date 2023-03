"Zeevonk" van Domien Huyghe gelauwerd op belangrijkste kinder- en jeugdfilmfestival in Scandinavië

"Zeevonk" gaat over het leven van Lena, een getalenteerde zeilster en skatester, dat op zijn kop wordt gezet wanneer haar vader samen met twee andere vissers sterft op zee. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat haar vader het ongeluk heeft veroorzaakt. Lena is echter overtuigd dat dit het werk is van een mysterieus zeewezen. Ze gaat tot het uiterste om het bestaan van het beest en de onschuld van haar vader te bewijzen.



De hoofdrollen in Zeevonk worden vertolkt door Valentijn Dhaenens en Hilde De Baerdemaeker, naast nieuwkomer Saar Rogiers. Andere belangrijke rollen zijn voor Zouzou Ben Chikha, Lynn Van Royen, Sebastien Dewaele, Sverre Rous en Dunia Elwaleed.

Voor de film sloeg de cineast de handen in elkaar met zijn zus en scenarist Wendy Huyghe, met een verhaal geïnspireerd op het overlijden van hun eigen vader 20 jaar geleden.

De jury was naar eigen zeggen onder de indruk van de authenticiteit van de film: "De hoofdrolspeelster van onze winnende film is een sterk vrouwelijk personage dat complexe gevoelens van verdriet overbrengt. Meer dan medelijden hebben we bewondering voor haar kracht en woede, die tot uiting komen in lange shots en close-ups die haar talent benadrukken. We waren overtuigd door de ware authenticiteit van de film, zowel wat betreft de vertelwijze als de setting van het verhaal (...) De film bood ons een volledige cinematografische ervaring waarbij het gebruik van geluid en licht een spookachtige sfeer creëert."

Huyghe is uiteraard zeer tevreden met de prijs: "Toen ik in Malmö in de zaal zat tussen honderden bezoekers, gebeurde er al iets magisch. Ineens was iedereen daar aan het roepen en hardop aan het supporteren voor Lena, ons personage. Na de beloning van het publiek kwam dan ook nog eens die Europese ECFA Award. Ik ben dolgelukkig en helemaal klaar voor de release in België", reageert hij.