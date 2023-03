Zeger Debyser officieel voorgesteld als lijsttrekker N-VA Leuven voor verkiezingen 2024

Zeger Debyser wil vooral met de thema’s van veiligheid, mobiliteit en financieel beleid het verschil maken met het huidige bestuur. “Veiligheid komt voor ons op de eerste plaats", legt hij uit. "Het aantal inbraken in Leuven zit weer in stijgende lijn. Fietsdiefstallen zijn een plaag en ook de drugsproblematiek neemt toe. De veiligheid in het uitgaansleven vergt extra aandacht."