12 gemeenten uit Belgisch- en Nederlands-Limburg naar Raad van State tegen nieuwe vergunning voor luchthaven Luik

“De huidige vergunning heeft een enorme impact op mens en milieu. Uiteraard erkennen we het economische belang van de luchthaven, maar we zijn eveneens ongerust over de nachtrust van onze inwoners", licht burgemeester Mark Vos (CD&V) van Riemst toe. "De gemeenten in de rand van Liège Airport willen aangename plekken zijn om te wonen. Er is onvoldoende rekening gehouden met de bekommernissen en adviezen van de gemeenten in Vlaanderen en Nederland. Daarom hebben we vandaag beslist de procedure tegen de vergunning verder te zetten via de Raad van State.”