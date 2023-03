Als je ketel niet gekeurd is, krijg je geen schadevergoeding: 5 fabels over verzekeringen doorprikt

Winterbanden zijn belangrijk voor je eigen veiligheid en die van anderen. “Wat er gebeurt als je een ongeval (in fout) hebt, met of zonder winterbanden, hangt af van de verzekering die je gekozen hebt. Je winterbanden hebben daar geen effect op.”

Heb je een volledige omnium, dan zal de schade aan je wagen altijd terugbetaald worden door je verzekeraar, of je nu in fout bent of niet. Heb je geen omniumverzekering en ben je in fout, dan wordt mogelijk alleen de schade aan de andere partij uitbetaald.