Credit Suisse blijft klappen krijgen, beurskoers zakt met 10 procent

Dinsdag nog leed de bank het grootste koersverlies in zijn 170-jarige geschiedenis. Het aandeel zakte toen naar een recordlaagte van 1,56 Zwitserse frank (1,58 euro). Die daling kwam er nadat de Saudische grootaandeelhouder van Credit Suisse had gezegd dat hij niet langer bereid was om extra te investeren in de Zwitserse bank. Prompt haalden klanten op twee dagen tijd maar liefst 450 miljoen dollar (423 miljoen euro) weg dat belegd was in fondsen van Credit Suisse.