Actievoerders die Vredeshuis Gent al twee maanden bezetten moeten pand verlaten: "We laten alles kraaknet achter"

De actievoerders hadden de vrederechter om uitstel gevraagd, tot een half jaar zelfs, maar daar is dus niet op ingegaan. Vanaf het moment dat de stad het vonnis betekent, krijgen de krakers 8 dagen de tijd om weg te gaan. De krakers vragen dat de stad zou wachten met de betekening van het vonnis tot er een nieuwe eigenaar is. "We weten dat de stad op zoek is naar een tijdelijke invulling voor het gebouw. Waarom kunnen wij dat dan niet zijn? Intussen kunnen we evenementen blijven organiseren voor de buurt", zeggen ze.

Maar als de betekening er meteen komt, dan gaan ze weg: "We gaan dat ook doen, we hebben ons punt kunnen maken. We vinden het erg belangrijk om het hier proper achter te laten. We vragen zelf respect voor publiek patrimonium, dan moeten we het ook in de praktijk brengen", benadrukt Robin.

De actievoerders overwegen nu om nog een laatste symbolische slotactie te houden voor ze het pand helemaal uit gaan. Eerder bezetten ze ook al het Pand in Gent, op een steenworp van het Vredeshuis. Ook daar konden ze zich niet vinden in de nieuwe bestemming van het publieke gebouw.