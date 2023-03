Afvalintercommunale IVAREM haalt in twee jaar bijna 1.000 ton asbest op in regio Rivierenland

Tussen oktober 2020 en december 2022 heeft de afvalintercommunale IVAREM bijna 1.000 ton asbest opgehaald aan huis. Sinds oktober 2020 kunnen inwoners van de regio Rivierenland rekenen op die dienst. "Op voorhand was het erg moeilijk om in te schatten hoeveel asbest we zouden ophalen", vertelt Koen Anciaux, voorzitter van IVAREM. "Die 1.000 ton is alleszins een erg positief resultaat." In de stad Mechelen werd het meeste asbest opgehaald, zo'n 173 ton. Daarna volgen Putte (156 ton) en Puurs-Sint-Amands (138 ton).