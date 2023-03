Boeddhisme als vlag die vele ladingen dekt: "Er zijn zoveel verschillende strekkingen"

Het geloof in de vier nobele waarheden vormt de basis van het boeddhisme: 1° er is lijden, 2° daar bestaat een oorzaak voor, 3° die oorzaak kan worden opgeheven en 4° er is een pad om ervan los te komen. De vier nobele waarden komen van de historische figuur Siddhartha Gautama Boeddha, die in de periode 450-370 voor Christus leefde in wat nu Nepal is. Daarnaast is karma belangrijk: fysieke en mentale acties en gevolgen daarvan voor het leven van een individu of voor zijn volgende leven, na hergeboorte.

"Boeddhisme streeft naar geen begeerte hebben en beseffen dat dingen tijdelijk zijn. Het is een soort oefening om los te komen van prikkels die zintuigen je geven", zegt Ann Heirman. Het uiteindelijke doel is het nirwana, zowat de hoogste staat die ja als mens kan bereiken. "Dat betekent niet dat genieten niet kan, maar wel dat je beseft dat het tijdelijk is. Je kan dat toepassen op vanalles."

En het kan nog ingewikkelder. "Niet iedereen gelooft in karma, maar het idee van loskomen van lijden vindt men wel bij alle boeddhisten"