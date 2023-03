Boeren in Bocholt experimenteren met stuwen in grachten om velden beter te wapenen tegen de droogte

"Een hoger grondwaterpeil onder de akkers is trouwens goed nieuws voor de boeren", gaat Meuris verder. "In theorie zouden ze hun akkers dankzij stuwen minder moeten beregenen met grondwater of opgepompt water uit grotere waterlopen. En met een constant grondwaterpeil zouden de gewassen ook beter moeten groeien. Of dit in de praktijk ook zo zal zijn, wordt dus getest met het project Bocholt Stuwt. Wat ik wel zeker weet, is dat het belangrijk is om te blijven zoeken naar manieren om ons grondwater zo lang mogelijk vast te houden."