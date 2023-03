Geluidsoverlast Brugse reien bijna opgelost: bootjes  varen binnen een paar jaar allemaal elektrisch

"Nu al is de helft van de toeristische bootjes in Brugge elektrisch", weet Mieke Hoste, schepen voor toerisme in Brugge (Vooruit). "Tegen ten laatste 2027 zou de volledige vloot elektrisch varen en dan is het probleem van geluidshinder hopelijk van de baan. Dat zullen we moeten ondervinden", zegt Hoste. "De schippers zijn erg geschrokken van de klacht. Ze waren zich van geen kwaad bewust."