Brand uitgebroken in gebouw waar asielzoekers verblijven, niemand is gewond

In de Brusselse gemeente Schaarbeek heeft een brand gewoed in een gebouw aan de Leuvensesteenweg. Het gaat over een leegstaand kantoorgebouw dat gekraakt was door een burgerplatform om onderdak te bieden aan asielzoekers die nog niet terecht kunnen bij Fedasil.

De brand is ontstaan op de eerste verdieping, waar de ruimte was ingedeeld met houten schuttingen. Volgens de brandweer is de brand hoogstwaarschijnlijk accidenteel ontstaan. De politie heeft een zeventigtal mensen uit het gebouw geëvacueerd. Er zijn geen gewonden gevallen.