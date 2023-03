Chinese president Xi Jinping gaat volgende week op staatsbezoek naar Rusland: wat mogen we verwachten?

De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Rusland voor een staatsbezoek. Dat is gelijktijdig bekendgemaakt in Moskou en in Peking. Het bezoek hing al enige tijd in de lucht, en recent was er gespeculeerd dat het voor volgende week zou zijn, maar nu is de komst van de Chinese leider dus officieel. Het bezoek van de Chinese president aan Rusland volgende week is dus om vele redenen interessant, vooral om de oorlog in Oekraïne.