Deadline voor stookoliepremie nadert, maar grote achterstand bij afhandeling van aanvragen

Aangezien de deadline nadert om je aanvraag in te dienen, is het geen slecht idee om nog snel stookolie te bestellen (als je dat tenminste sinds 15 november 2021 niet meer hebt gedaan, anders had je al recht op de premie).



Stookolie bestellen in de winter is geen goed idee, want dan staan de prijzen doorgaans hoger, maar nu staat de lente voor de deur. "Ik heb vandaag een bestelling geplaatst", vertelt Johan Mattart van de beroepsvereniging van brandstofhandelaars. "De prijzen zijn nu met 5 cent gedaald door zorgen op de financiële markten. Dit is dus wel een goed moment om te bestellen."