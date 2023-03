Dendermonde zoekt geld voor restauratie van historische brug

De stad zelf wil werk maken van een renovatie, maar vindt voorlopig geen geld om de brug aan te pakken. "We zijn op zoek naar subsidies", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Het opstellen van een dossier door een architect is echter niet subsidieerbaar. Daarom zijn we in zeer nauw contact met Onroerend Erfgoed en daar erkennen ze dat het een complex dossier is."

"Bovendien is de situatie aan de Brusselse Poort erger dan voorzien", gaat de schepen verder. "Het gaat dus over een onverwacht probleem, waardoor een grondige restauratie zich inderdaad opdringt. We bekijken daarom nu hoe we dat het beste kunnen aanpakken."