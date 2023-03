Duikschool viert verjaardag met recordpoging onderwaterzwemmen

De recordpoging vindt zondag plaats in het Wielingenbad in Wenduine. De duikers gaan onafgebroken onder water zwemmen in estafette. "We werken in twee teams van acht duikers die het leeuwendeel voor hun rekening zullen nemen. Er worden ook nog een aantal invallers toegevoegd. Er moeten zeker 160 lengtes per uur afgelegd worden", meent Johan.

"Er zijn verschillende factoren die kunnen bepalen of het al dan niet zal lukken, zoals de kou, de duur en mogelijke krampen. Als iemand bijvoorbeeld halverwege boven water komt, dan is de recordpoging nog niet mislukt. We tellen in dat geval die lengte niet mee."