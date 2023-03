Dunner ijs en volledig afgesloten: Lebbeke komt met energiezuinige manier om ijspiste aan te leggen

Goed nieuws voor wie in de buurt van Lebbeke woont, want de gemeente zal volgende winter weer een ijspiste voorzien in het centrum, op de Grote Plaats. Corona en de hoge energieprijzen zorgden ervoor dat er twee jaar lang geen ijspiste was in de gemeente. "Om zo'n scenario's te vermijden zijn we er deze keer extra vroeg bij", zegt burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V). "We hebben namelijk een manier gevonden om een piste aan te leggen die weinig energie verbruikt."