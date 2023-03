Europa kiest voor industrieel nationalisme: te afhankelijk voor grondstoffen

De EU is in grote mate afhankelijk van andere landen voor kritieke metalen. De toevoer van die metalen is daardoor onderhevig aan geopolitieke verschuivingen. De oorlog in Oekraïne heeft die grote afhankelijkheid nogmaals blootgelegd. Na de Russische inval moest de EU haar gas elders zoeken, wat tot grote tekorten heeft geleid. Daarom stelt de Europese Commissie nu de Net-Zero Industry Act voor. Het plan is een stap in de richting van een klimaatneutrale industrie. "Maar het is ook een antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act", zegt René Kleijn in "De ochtend" op Radio 1.