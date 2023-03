Protest om Franse pensioenhervorming houdt aan: wegblokkades en vuilnis in Parijs 

Frankrijk staat in rep en roer. De afgelopen nacht was het op verschillende plaatsen in het land erg onrustig. In de hoofdstad Parijs kwamen duizenden mensen op straat bij de Place de la Concorde voor een spontane betoging. Ze gooiden met stenen en glas naar de oproerpolitie, die later traangas inzette. Op verschillende plaatsen in de stad werd brandgesticht.