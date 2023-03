Waarom is een pensioenhervorming zo delicaat in Frankrijk? Hoe moet het nu verder?

De pensioenleeftijd wordt opgetrokken van 62 naar 64 jaar. Het is één van de hervormingen die heel wat commotie veroorzaakt in Frankrijk. Voor ons lijkt dat nochtans een droomscenario. De officiële pensioenleeftijd in België ligt op dit moment op 65 jaar. Deze leeftijdsgrens wordt in 2025 echter opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. Toch is er bij ons een stuk minder protest tegen die hervorming dan in Frankrijk. Hoe komt dat?