Gent wil met lockers parkeerchaos steps en plooifietsen vermijden

Aan het nieuwe stadskantoor aan Gent-Zuid slingeren steps en plooifietsen rond. Bezoekers parkeren ze her en der, ook op de trappen. Dat zorgt voor wanorde en slechtere toegankelijkheid. Er is een fietsenparking in de buurt met voldoende ruimte, maar stepgebruikers benutten die niet. Toen de parking werd gebouwd, jaren geleden, was er van plooifietsen nog geen sprake. De stad wil nu orde scheppen in de chaos door lockers te plaatsen waar gebruikers hun vervoermiddel veilig kunnen opbergen. Dat laat schepen Hafsa El-Bazioui (Groen) weten na een vraag van Stijn De Roo (CD&V).