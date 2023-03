'Heiligste wijk van Gent' zet deuren van 10 gebedshuizen open: "Een buurt vol spiritualiteit"

De status van de wijk als vrijplaats voor minderheidsreligieus is ontstaan in 1865. "Toen werd de allereerste Gentse protestantse kerk in de Rabotwijk gebouwd. Ze stond er vóór er een katholieke kerk was. De protestanten moesten zich wel wat weren tegenover de katholieke meerderheid. Ze begonnen samen te werken met andere minderheidsreligies. En zo komt het dus dat ze langzamerhand allemaal een plek hebben gekregen in de wijk. De latere migratiegolven hebben dat versterkt. Dat zorgt ervoor dat er nu in de wijk enorm veel gebedshuizen zijn. Het is de ‘holy corner’ van Gent met heel veel spiritualiteit."