Sushirijst uit Italië? Hoe betrouwbaar zijn herkomstvermeldingen op voedingsproducten?

"In de supermarkt in Nederland liggen bijvoorbeeld zogenaamd Belgische producten, waarvan ik zeker ben dat ze niet in België gemaakt werden", aldus Remmers. "Zo worden Vlaamse frietjes aangeboden waarvan ik zeker ben dat ze uit Nederland komen. Ze worden wel op zogenaamd Vlaamse wijze gesneden, namelijk dikker dan de Franse frieten."

"Ook wordt in Nederland zogenaamd Belgische mayonaise verkocht die zeker ook niet Belgisch is. Op zich zou het kunnen dat de mayonaise soms uit België komt, maar het moet niet. Er is geen wet die producten met een land in de naam beschermt. Je mag ermee suggereren "dit is zoals men in België friet of mayonaise eet: wij doen het op de Belgische methode"."