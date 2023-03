De smaak van witloof is veranderd en dat is niet toevallig: "Mensen eten minder graag bitter dan vroeger"

Patrick is al 35 jaar witloofteler. Zijn overgrootvader startte het bedrijf in Kampenhout op in 1922 en intussen zitten ze al aan de vierde generatie witlooftelers. Patrick heeft de smaak van witloof inderdaad zien evolueren. "Het klopt dat witloof de laatste jaren minder bitter is geworden. In mijn jeugdjaren was witloof veel bitterder dan vandaag. En dat komt goed uit, want we eten ook minder graag bitter dan vroeger."