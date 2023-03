Jazz Middelheim gaat opnieuw door vanaf 2024

Vanaf 2024 zal het festival Jazz Middelheim in Antwerpen weer doorgaan. Dat melden de stad Antwerpen en VRT, die hun schouders zetten onder de doorstart van het festival. "Het is een heel belangrijk festival dat populair is bij jong en oud", zegt Chantal Pattyn, nethoofd van Klara, die vaste partner is van het festival. "Jazz Middelheim is een oude traditie die begonnen is bij de VRT en die traditie willen we behouden."