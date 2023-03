Justin Bieber kan weer glimlachen: gezichtsverlamming lijkt stilaan verleden tijd

De Canadese popster Justin Bieber lijkt stilaan zijn gezichtsverlamming te overwinnen. Negen maanden geleden kondigde hij aan dat hij lijdt aan een zeldzame ziekte die de spieren in zijn aangezicht aantast. In een video op Instagram toont hij nu dat hij zijn gezicht opnieuw kan bewegen, het resultaat van spieroefeningen. Het is nog niet duidelijk of opnieuw optreden er alweer in zit.