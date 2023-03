"Karel is binnen!" Familie en vrienden supporteren in Waregemse tennisclub voor ultraloper Karel Sabbe uit Anzegem

Zijn moeder, Vivianne Vanlerberghe, had er wél alle vertrouwen in. “Hij zag er telkens nog goed uit op de foto’s." Ook al maakte ze zich vaak zorgen. "Er spoken ook allerlei scenario’s door je hoofd, zeker omdat Karel slaapt op het terrein. Dan gaat hij even tegen een boom zitten om een powernap van tien of zelfs maar twee minuten te doen. Dan vrees ik meteen dat hij onderkoeld zal raken.” Maar dat gebeurt dus niet. "Zijn recuperatievermogen is uitzonderlijk, hij kan blijven lopen en is ook mentaal heel sterk. Wat hij doet is echt buitenaards."

In totaal kwamen dit jaar drie deelnemers aan de finish. Of Sabbe de wedstrijd nu als een afgesloten hoofdstuk ziet, is nog niet duidelijk. Zijn vrouw hoopt van wel, en kijkt vooruit naar zijn nieuwe uitdaging deze zomer. "In juni en juli zal hij opnieuw het wereldrecord proberen te verbreken op de Pacific Crest Trail in de Verenigde Staten.”