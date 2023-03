Kasteelsite Grevenbroek in Hamont-Achel voorlopig beschermd als archeologische site

De kasteelsite Grevenbroek aan de Molendijk is één van de weinige middeleeuwse burchtsites in Noord-Limburg. Het kasteel werd waarschijnlijk gebouwd in de eerste helft van de veertiende eeuw, maar het zou ook ouder kunnen zijn. Uit booronderzoek blijkt dat er ondergrondse muurstructuren zijn bewaard. En ook de omwalling is nog zichtbaar in het landschap.