Hoe kunnen we onze kust de komende eeuw beschermen tegen overstromingen en stijgende zeespiegel?

Ook over mogelijke budgetten kan ze nog niet veel kwijt. "Daarvoor is het wachten op die maatschappelijke kosten en batenanalyse", zegt ze. "Met het Masterplan Kustveiligheid hebben we nu al een bedrag uitgetrokken van 240 miljoen euro." Het opschuiven van de laagwaterlijn of het verhogen van duiken is een ding, maar de bescherming van de kusthavens, wordt een grotere uitdaging. Ook financieel.

Zeker voor de haven van Zeebrugge is dat een uitdaging, want een stormvloedkering zoals in Nieuwpoort is er niet mogelijk. "In Zeebrugge kun je alleen maar de haven openhouden zoals nu en alles gradueel ophogen", zegt Van Keer daarover. "Het is om nautische redenen niet mogelijk om een stormvloedkering te bouwen of met een sluis te werken." Om alles betaalbaar te houden wordt daarom nu al bij andere geplande werken gekozen om ook meteen de kades te verhogen.