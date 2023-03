Laatste vaccinatiecentrum in Brussel gesloten

Op 2 februari 2021 opende het vaccinatiecentrum aan de Pachecolaan, het was het eerste centrum in België. De naburige Kliniek Sint-Jan zorgde voor het beheer en de dagelijkse organisatie van het centrum. "We sluiten dit centrum met een voldaan gevoel", zegt Nathalie Noël, leidend ambtenaar van de GGC. In totaal werden in het Pacheco Center 301.500 vaccindosissen toegediend.