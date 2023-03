Leuven en Bertem gaan intensief samenwerken: "Geen voorbode van fusie"

Concreet zien Bertem en Leuven mogelijkheden tot versterking op een aantal domeinen. "We kunnen onze sportinfrastructuur in Bertem met Leuven delen, om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te bieden aan bijvoorbeeld sportkampen deel te nemen", zegt burgemeester Vander Elst. Leuven ziet dan weer mogelijkheden om Bertem te ondersteunen bij grotere projecten. "Die vereisen vaak een specifieke expertise, die we als grote stad in huis hebben", zegt Leuvens burgemeester Ridouani (Vooruit). "We kunnen daarvoor personeel inzetten, die met hun ervaring en knowhow grote projecten in Bertem kunnen begeleiden."

"We werken al met vele gemeenten samen, op verschillende manieren", vult Ridouani aan. "Nu zullen we dat samen met Bertem nog intenser doen op een aantal vlakken waar we met beide partners een win-winsituatie zien. Zowel op bestuurlijk als op administratief niveau vinden we elkaar en is er enthousiasme om er een succes van te maken."