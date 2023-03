Maldegem gaat drie plekken ontharden en wil er ‘groenblauwe parels’ van maken

In Maldegem komen er drie plaatsen waar het water opnieuw vrij spel krijgt. Daarnaast komt er ook groen, waar buurtbewoners rustig van de natuur kunnen genieten.

“Over een termijn van drie jaar gaan we 2.255 vierkante meter grond ontharden”, zegt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). “De gewijzigde klimatologische omstandigheden zijn hiervan de directe aanleiding. We merken allemaal dat de zomers de laatste jaren veel droger geworden zijn.”

De drie plekken liggen netjes verdeeld over het grondgebied: Het terrein aan sporthal De Berken in Kleit, de omgeving van de Poermolen in Donk en de site aan Katsweg in het centrum van Maldegem. “Heel belangrijk is het idee dat water ruimte moet hebben. Daarom gaan we bijvoorbeeld de Begijnewatergang in de Katsweg opnieuw open maken”, legt burgemeester De Ceuninck uit. “Momenteel is die overwelfd. In de nieuwe plannen moet daar opnieuw buffercapaciteit voorzien worden.”