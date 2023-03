Jongeman sterft na botsing tegen vuilniswagen op Genkersteenweg in Hasselt

Het dodelijke verkeersongeval, ter hoogte van dancing Lorka op de Genkersteenweg in Hasselt, gebeurde vanochtend rond 5 uur. Een man van 22 botste toen met zijn auto tegen een vuilniswagen. De hulpdiensten konden niets meer doen voor de bestuurder van de auto, hij overleed op de plaats van het ongeval.

De Genkersteenweg was door het ongeval een tijdlang afgesloten. Een verkeersdeskundige werd opgeroepen om de precieze omstandigheden van het ongeluk te onderzoeken. In de loop van de ochtend is de weg opnieuw vrijgemaakt.