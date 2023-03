Man krijgt celstraf voor fietsdiefstallen van 16.000 euro in Leuven

De Leuvense rechtbank heeft een veertigjarige man veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden voor een reeks fietsdiefstallen. De zeven (elektrische) fietsen, een step en verschillende fietsaccessoires hadden samen een waarde van 16.000 euro. De man was eerder al 40 keer veroordeeld voor onder andere smaad, diefstallen en slagen.

Op bewakingscamera’s is te zien hoe hij de fietsen steelt en in zijn Peugeot 3008 vervoert. ANPR-camera's konden de wagen vaak spotten in de buurt van fietsdiefstallen. De man schakelde ook een handlanger in om een fiets naar Brussel te vervoeren. Die kwam niet opdagen in de rechtbank. Hij kreeg een celstraf van 6 maanden.