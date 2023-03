Mede-oprichter Michaël Henen neemt ontslag uit nieuwe partij Voerens Alternatief

Michaël Henen heeft ontslag genomen bij het Voerens Alternatief, de nieuwe politieke partij in Voeren. Hij was één van de oprichters, maar zal dus niet op de lijst staan als de partij volgend jaar deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens zijn partij hadden ze de weerstand tegen Henen onderschat, hij was immers tot voor kort gemeenteraadslid voor het Luiksgezinde Respect Avenir Libertés.