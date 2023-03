Meer dan 20.000 vrijwilligers zorgen komende dagen voor propere bermen in Limburg en Diest

De komende drie dagen zetten meer dan 20.000 vrijwilligers uit Limburg en Diest zich in om zwerfvuil in de bermen op te ruimen. Dat is nodig, want ondanks de vele sensibiliseringsacties ligt er nog altijd veel zwerfvuil in de bermen. De leerlingen van Vrije Basisschool De Schuit in Herk-de-Stad geven vandaag het startschot van de opruimactie.