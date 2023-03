Big Brother op school: leerkrachten kunnen volgen wat leerlingen op hun computer doen, mag dat zomaar?

Zowel bij het Gemeenschapsonderwijs als het Katholiek Onderwijs Vlaanderen horen we dat er geen cijfers zijn over het aantal scholen dat de software gebruikt. "Uit de vragen naar ondersteuning kunnen we wel afleiden dat het er meer en meer zijn", zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Scholen en leerkrachten stellen vragen over de software zelf, maar ook over privacy in het algemeen: over de hoe ze moeten omgaan met gegevens die ze verzamelen van leerlingen en cyberveiligheid in het algemeen."

De monitoringssoftware mag voor de katholieke onderwijskoepel zeker gebruikt worden. "Maar dat het kan moet duidelijk in het schoolreglement staan. Leerlingen moet weten dat hun surfgedrag gecontroleerd kan worden, in real time of achteraf."