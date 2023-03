Niet de Grieken, maar de Trojanen wonnen de oorlog? Hoe in de eerste eeuw al nepnieuws werd verspreid 

We leven in tijden van fake news hoor je wel eens. Klopt. Maar nieuw is dat zeker niet. Ook de Romeinen en de Grieken kenden er wat van. In de eerste eeuw na Christus gaf de getalenteerde Griekse redenaar Dio Van Prusa (ook bekend als Dio Chrysostomus) al uitvoerige speeches waarin hij de Griekse dichter Homerus beschuldigde van leugens.

In Ilium, het gebied in Klein-Azië waar ook Troje moet gelegen hebben, maar dat intussen tot het Romeinse Rijk behoorde, betoogde hij voor de lokale bevolking dat niet de Grieken, maar de Trojanen de oorlog wonnen en zij eeuwenlang blaasjes waren wijsgemaakt.

Dios zijn redevoering 'Troje is nooit veroverd' werd nu voor het eerst in het Nederlands vertaald door classicus en universitair docent Grieks Floris Overduin (Radboud Universiteit Nijmegen). "In de Oudheid was het puur entertainment om onhoudbare standpunten toch te verdedigen", zegt hij in onze podcast "Het uur van de waarheid".