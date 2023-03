Nieuwe Scheldebrugbrug in Wetteren komt buiten het centrum

De huidige brug over de Schelde is van 1954. Ze is versleten, ze is te laag voor de scheepvaart en ze loopt door het centrum wat een hele verkeersstroom teweeg brengt. Via die Scheldebrug rij je van Wetteren richting Kalken, Laarne of Heusden en Gent. Andere bruggen over de Schelde liggen een eind verder, in Melle en Wichelen.