Nieuwe sterke aanwijzingen dat Venus nog steeds vulkanisch actief is

Een beeld uit februari 1991 toonde de opening als een ronde structuur met een oppervlakte van zo'n 2,6 vierkante kilometer. Op een beeld uit oktober 1991 had de opening een onregelmatige vorm en een oppervlakte van zo'n 3,9 vierkante kilometer.

Ook waren op het latere beeld de zijkanten van de opening minder diep en was de opening bijna tot de rand gevuld. De onderzoekers denken dat in de acht maanden tussen de twee beelden er zich een lavameer gevormd heeft in de opening. Of die lava nog vloeibaar was of afgekoeld en gestold, weten ze niet.

"Wat we onbetwistbaar kunnen aantonen, is dat een vulkanische opening groter is geworden en dat het er naar uitziet dat ze aan de binnenkant van konisch en honderden meters diep naar een platte, bijna gevulde binnenkant is gegaan", zei Herrick.

"Onze interpretatie is dat er een nieuwe instroming van magma is geweest in een kamer onder de opening en dat dit geresulteerd heeft in de vorming van een bredere, onregelmatige caldera waarin nog steeds een actief lavameer zat toen het tweede beeld genomen is", zei Herrick. Een caldera is een grote holte die ontstaat als een vulkaan uitbarst en instort.

"Hoewel het mogelijk is dat de instorting van de opening niet te maken had met actief vulkanisme, wordt op aarde een instorting van een dergelijke omvang doorgaans geassocieerd met een vorm van beweging van magma, en dus denken we dat het waarschijnlijk is dat dit ook hier het geval is", zei Scott Hensley, een onderzoekswetenschapper aan het Jet Propulsion Laboratory van de NASA die gespecialiseerd is in radarbeelden en de tweede auteur is van de nieuwe studie.