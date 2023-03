Oekraïense studentes geven benefietconcerten in Sint-Niklaas en Kieldrecht om hun land te steunen

Een veertigtal studentes van de universiteit van Lviv in West-Oekraïne zijn op tournee in Vlaanderen en geven nog tot maandag benefietconcerten voor hun land. Donderdag traden ze op in de Broederskerk in Sint-Niklaas en vandaag staan ze in de kerk van Kieldrecht. In het weekend treden ze op in Antwerpen en Vlaams-Brabant.