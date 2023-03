België erkent boeddhisme officieel als niet-confessionele levensbeschouwing

De eerste boeddhistische centra in ons land ontstonden in de jaren 60. Sindsdien is het aantal aanhangers stelselmatig gegroeid. Er bestaan verschillende stromingen van het boeddhisme, die elk hun eigen traditie hebben.

De Boeddhistische Unie van België is in 1997 opgericht en verenigt de meeste boeddhistische organisaties die hier actief zijn. Naar schatting zijn er in ons land zo’n 150.000 aanhangers van het boeddhisme.