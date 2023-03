Ook Google, Instagram en TikTok zullen moeten investeren in Vlaamse films en series

De regeling geldt nu al voor kabeldistributeurs als Proximus of Telenet, maar ook voor streamingdiensten als Netflix en Amazon. Die verdienen aan het uitzenden van Vlaamse films en series en zijn verplicht om daarvoor te betalen: ofwel door rechtstreeks in Vlaamse films, series en documentaires te investeren, ofwel door een bedrag aan het Vlaams Audiovisueel Fonds over te maken.

Maar de mediawereld evolueert razendsnel, zeker de digitale mediawereld. Zo zijn fragmenten van Vlaamse films en series vaak te bekijken op digitale platformen.