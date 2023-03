19e eeuwse opera "Tristan en Isolde" klinkt voor het eerst zoals Wagner bedoelde dankzij nieuwe trompet, gebouwd in Temse

Een indrukwekkend grote trompet, die klinkt als donker klaroengeschal. "Luister, die octaafsprong, dat is echt de roep van een herder, een signaal", horen we in de coulissen van de opera in Gent. Speler van dienst is Sander Kintaert: "Het is een heel speciale ervaring en een hele eer om dit te mogen doen." Het is dan ook een primeur: een gloednieuw instrument bespelen dat in België is gebouwd, bestemd voor de opera "Tristan en Isolde" van Richard Wagner.